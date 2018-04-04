تونس: التعهدات المالية للبنك الإسلامي للتنمية بلغت 3.2 مليار دولار

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الأربعاء، عن ارتفاع التعهدات المالية للبنك الإسلامي للتنمية نحو تونس إلى 3.2 مليار دولار منذ بدء التعاون مع البنك قبل حوالي أربعة عقود.

وقال رئيس الحكومة في افتتاح الدورة 43 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بتونس اليوم، إن اجمالي التعهدات المالية مع البنك بلغت 3.2 مليار دولار، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والفلاحة والصحة والتعليم وتشغيل الشباب وتنمية القطاع الخاص.

وبحسب أرقام حكومية، قام البنك الاسلامي بتمويل مشاريع بقيمة 2.2 مليار دينار (حوالي 910 ملايين دولار) في عام 2011.

وقال وزير التعاون الدولي والاستثمار زياد العذاري إنه سيجري التوقيع مع البنك الإسلامي للتنمية غدا الخميس على تمويل مشاريع بقيمة 750 مليون دينار تونسي (حوالي 312 مليون دولار).

وأعلن الشاهد عن توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية للتعاون مع البنك للفترة 2020-2018 بهدف تعزيز جهود الحكومة التونسية في التنمية.

ويستمر اجتماع مجموعة البنك الإسلامي بتونس حتى يوم غد الخميس، بحضور محمد بندر الحجار رئيس مجموعة البنك، ويوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ومحافظي البنك وممثلي المنظمات الدولية والمالية وأكثر من ألفي مشارك.