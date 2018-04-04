أسهم "بوينج" تهبط بعد إعلان الصين رسوما جمركية على الطائرات الأمريكية

هبطت أسهم شركة بوينج للطائرات 7.2 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق بعد أن ردت الصين على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن بفرض رسوم مماثلة على عدد من الواردات القادمة من الولايات المتحدة من بينها الطائرات.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز، جرى تداول سهم شركة الطائرات الأمريكية في أحدث التعاملات عند 307 دولارات، انخفاضا من 330.8 دولار عند الإغلاق أمس الثلاثاء.