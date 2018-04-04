الإنتاج الأسبوعي للنفط الأمريكي يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 10.46 مليون برميل يوميا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة واصل الصعود الأسبوع الماضي مسجلا مستوى أسبوعيا قياسيا جديدا عند 10.46 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.433 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.

وأضافت إدارة المعلومات أن صادرات الخام الأمريكية قفزت الأسبوع الماضي فوق مليوني برميل يوميا.