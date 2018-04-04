أنت هنا

الطاقة- النفط

الإنتاج الأسبوعي للنفط الأمريكي يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 10.46 مليون برميل يوميا

نيويورك : رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة واصل الصعود الأسبوع الماضي مسجلا مستوى أسبوعيا قياسيا جديدا عند 10.46 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.433 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.
وأضافت إدارة المعلومات أن صادرات الخام الأمريكية قفزت الأسبوع الماضي فوق مليوني برميل يوميا.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من الطاقة- النفط