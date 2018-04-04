مخزونات النفط الأمريكية تهبط الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج المصافي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي على عكس التوقعات مع زيادة انتاج مصافي التكرير، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام هبطت 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من مارس آذار بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 246 ألف برميل.

وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما 3.7 مليون برميل.

وزادت مصافي التكرير استهلاك الخام بواقع 141 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وأشارت بيانات إدارة المعلومات إلى أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 1.1 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 537 ألف برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 1.1 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 847 ألف برميل يوميا إلى 5.72 مليون برميل يوميا.