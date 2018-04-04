خمس دراسات دولية: فرض ضرائب على المشروبات الغازية والدخان يخفض الأمراض

قال باحثون من أكثر من دولة في خمس دراسات لهم إن فرض ضرائب إضافية على المشروبات الغازية والكحول والتبغ يمكن أن يكون وسيلة ناجعة ضد تزايد الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية.

ونشرت نتائج الدراسات الخمس اليوم الأربعاء في مجلة "ذي لانسيت" البريطانية.

وأجمع أصحاب هذه الدراسات الخمس على أن السكتات الدماغية وأمراض القلب والسكر وأمراض التنفس المزمنة والسرطان سببها في كثير من الأحيان التغذية غير الصحية وإدمان مواد مخدرة.

وتبين للباحثين بعد تحليل أكثر من 300 دراسة دولية أن الأسعار الأعلى يمكن أن تخفض الطلب على المنتجات غير الصحية وخاصة لدى مجموعات السكان ذات الدخل المنخفض وهي نفسها المجموعات التي تطالها الأمراض العضال أكثر من غيرها وما يرتبط بهذه الأمراض من آثار مالية.

وقالت راشيل نوجنت من منظمة RTI الدولية وغير الحكومية ورئيسة برنامج "ذي لانسيت" للأمراض غير السارية (التي لا تنتقل للغير): "الأمراض غير السارية سبب رئيسي وفي الوقت ذاته نتيجة رئيسية للفقر على مستوى العالم".

وشددت نوجنت على أنه من الضروري استثمار العائدات الإضافية للضرائب في مكافحة الفقر وقالت: "الحقائق العلمية تثبت أن المخاوف من أن فرض ضرائب أعلى على التبغ والكحول والمشروبات الغازية تضر الفقراء هي مخاوف مبالغ فيها". كما أكد باحثو برنامج "ذي لانسيت" على أن الضرائب الاستثنائية يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واتفق المجتمع الدولي عام 2015 على إنهاء الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030 بالإضافة إلى خفض الأمراض غير السارية بواقع الثلث في الفترة نفسها على مستوى العالم.

ورأت منظمة فود ووتش لحماية المستهلك أن الشكل المتردد الذي تفرض به الحكومات ضرائب استثنائية على المنتجات غير الصحية يعود لتأثير مجموعات الضغط في القطاع الصناعي.

واتهمت المنظمة المعنية بسلامة الغذاء شركة كوكا كولا اليوم الأربعاء في تقرير من 100 صفحة بالتهوين بشأن مخاطر مشروباتها المحتوية على السكر وبالمشاركة في المسؤولية عن تزايد البدانة والسكري.

وسارعت الشركة الأمريكية العملاقة إلى رد هذه الاتهامات قائلة إنها تستثمر الكثير من أموالها في الترويج لمشروباتها سواء التي تحتوي على سكر أو التي لا تحتوي.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الأمراض السارية هي أكثر أسباب الوفاة على مستوى العالم. وتعزو المنظمة 86% من حالات الوفاة في أوروبا إلى هذه الأمراض.

و حسب تقديرات جامعة هامبورج فإن البدانة والتبغ وتعاطي الكحول تكبد القطاع الصحي في ألمانيا نحو 180 مليار يورو سنويا.