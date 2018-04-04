أظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء تراجع إنتاج أوبك من النفط 90 ألف برميل يوميا في مارس آذار مقارنة مع الشهر السابق ليصبح 32.19 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2017.
قادت التراجع أنجولا وليبيا وفنزويلا.
وبحسب نتائج المسح بلغت نسبة التزام الدول الأعضاء الخاضعة لأهداف المعروض 159 بالمئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في مارس آذار مقارنة مع قراءة معدلة تبلغ 154 بالمئة لشهر فبراير شباط.
- مسح لرويترز: تراجع إنتاج نفط أوبك 90 ألف برميل في مارس.. التزام بنسبة 159%
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- مسح لرويترز: تراجع إنتاج نفط أوبك 90 ألف برميل في مارس.. التزام بنسبة 159%
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