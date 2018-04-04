أظهرت تقديرات أولية تم نشرها اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قفز إلى 4ر1% في مارس، لينهي أشهرا من التراجع.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف الوصول بالتضخم السنوي إلى أقل قليلا من 2% .
ووفقا لمكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) فإن الارتفاع قادته الأغذية والكحوليات والتبغ، التي ارتفعت أسعارها بـ2ر2% مقارنة بمارس من عام 2017 .
وارتفعت أسعار الطاقة بـ2% على أساس سنوي، تلتها ارتفاعات صغيرة في تكلفة الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.
وكان التضخم الإجمالي قد سجل 1ر1% في فبراير، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع.
التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 1.4% في مارس
أظهرت تقديرات أولية تم نشرها اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قفز إلى 4ر1% في مارس، لينهي أشهرا من التراجع.
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