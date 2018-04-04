التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 1.4% في مارس

أظهرت تقديرات أولية تم نشرها اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قفز إلى 4ر1% في مارس، لينهي أشهرا من التراجع.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف الوصول بالتضخم السنوي إلى أقل قليلا من 2% .

ووفقا لمكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) فإن الارتفاع قادته الأغذية والكحوليات والتبغ، التي ارتفعت أسعارها بـ2ر2% مقارنة بمارس من عام 2017 .

وارتفعت أسعار الطاقة بـ2% على أساس سنوي، تلتها ارتفاعات صغيرة في تكلفة الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.

وكان التضخم الإجمالي قد سجل 1ر1% في فبراير، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع.