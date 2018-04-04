ارتفاع مبيعات "فولفو" في الربع الأول بـ 14%

أعلنت شركة "فولفو" للسيارات المملوكة للصين ارتفاع مبيعاتها حول العالم بـ14% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، مدعومة بمبيعات قوية في الصين والولايات المتحدة.

وقالت الشركة اليوم إنها باعت 147407 سيارات في الفترة من يناير وحتى مارس.

وفي الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، باعت الشركة 28700 سيارة، بارتفاع 3ر23% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أن الطلب كان قويا على طرازي XC60 و S90 المصنعين محليا.

وفي الولايات المتحدة، أوضحت الشركة أن طرازي XC90 و XC60تصدرا المبيعات، وباعت الشركة أكثر من 20 ألف سيارة بارتفاع بـ49% على أساس سنوي.

وارتفعت المبيعات في أوروبا بنحو 6% في هذا الربع.

كانت مجموعة "تشجيانج جيلي" القابضة، ومقرها الصين، قد استحوذت على الشركة السويدية عام 2010 من عملاق صناعة السيارات الأمريكي فورد.