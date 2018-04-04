تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.5% في فبراير الماضي

قال مكتب الإحصاءات الأوروبي اليوم الأربعاء إن معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة انخفض إلى 5ر8% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 6ر8% في يناير الماضي.

وتعد هذه النسبة أدنى معدل يتم تسجيله منذ ديسمبر 2008، بحسب ما قاله مكتب يوروستات، مشيرا إلى أن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى أكثر من 9ر13 مليون عاطل في منطقة اليورو.

وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 1ر7% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 2ر7% في يناير الماضي. وتعد النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ سبتمبر .2008

والدول التي سجلت أدنى معدلات بطالة كانت جمهورية التشيك (4ر2%) و ألمانيا ومالطا ( 5ر3%). في حين سجلت اليونان أعلى معدل بطالة بلغ 8ر20% في ديسمبر 2017 بحسب أحدث بيانات متاحة ثم إسبانيا بنسبة 1ر16%.

وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية 1ر4% في فبراير الماضي.