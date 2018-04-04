"اتمام" يكمل اعتماد 76 مخططا سكنيا بمساحة 85 مليون متر مربع

أكمل مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان استقبال طلبات اعتماد 89 مخططا سكنيا بمساحات إجمالية تتجاوز الـ 118 مليون متر مربع حيث تم حتى الآن اعتماد 76 مخططا لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وينتظر أن يستكمل اعتماد المخططات المتبقية خلال الفترة المقبلة وفق الأنظمة والإجراءات التي يعتمدها البرنامج فيما سجل شهر مارس الماضي أعلى طلب على تطوير المخططات السكنية خلال الفترة الماضية. وأوضح المشرف العام على مركز خدمات المطورين "إتمام" محمد الغزواني أنه تم إنهاء إجراءات الاعتماد لهذه المخططات الـ 76 في وقت قياسي بمتوسط 15 يوما بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات. مبينا أن المشاريع توزعت على جميع مناطق المملكة بمساحة إجمالية بلغت 85.393.796.49 مترا مربعا.

وأكد أن اعتماد هذه المخططات سيضيف عددا كبيرا من الوحدات السكنية التي من المتوقع أن تتجاوز200 الف وحدة سكنية الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياج المواطنين في عدد من مناطق المملكة وسيعمل على تحفيز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية وتوفير سكن ملائم وخيارات سكنية متنوعة للمواطنين حيث شملت الـ 76 مخططا المعتمدة جميع مناطق المملكة إذ أن هناك 15 مخططا تم اعتماده في مكة المكرمة و 11 مخططا في كل من الرياض وعسير إضافة إلى مخططان في كل من حائل وتبوك والجوف و 5 مخططات في كل من الشرقية وجازان و 10 مخططات في المدينة المنورة كما تم اعتماد 4 مخططات في القصيم و 9 في الباحة. وبين الغزواني أن مركز "إتمام" يواصل إنهاء إجراءات اعتماد 13 مخططا أخرى لمشاريع إسكانية من المتوقع أن تضيف أكثر من 50 الف وحدة سكنية وقد وزعت المخططات على النحو التالي 3 مخططات في الرياض ومخططان في حائل والشرقية ومخطط واحد في كلا من المدينة والجوف وتبوك ومكة والشمالية ونجران. يذكر أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يسعى عبر الخدمات التي يقدمها إلى تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة للإسهام في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.