الأسهم الأوروبية تنخفض مع تأثر المعنويات بالمخاوف التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء متأثرة بتجدد المخاوف بشأن التجارة العالمية بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية فرض رسوم جديدة على منتجات صينية.

وفي الساعة 0742 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعدما كان مستقرا عند الفتح مع انخفاض معظم القطاعات.

وكان قطاع التكنولوجيا الأوروبي الأسوأ أداء حيث انخفض 0.8 بالمئة بسبب استمرار المخاوف بشأن فرض قيود تنظيمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وجرى تداول العقود الآجلة للمؤشر ناسداك بانخفاض 0.9 بالمئة بعدما انتعش المؤشر الليلة الماضية.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم القطاعين المالي والصناعي.

وكان سهم دبليو.بي.بي البريطانية للإعلان من أكثر الأسهم انخفاضا حيث نزل 3.2 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تجري تحقيقا وذلك ردا على مزاعم بسوء السلوك الشخصي بحق رئيسها التنفيذي مارتن سوريل الذي نفى ارتكاب أي جرم.

وكان سهم جرينكه الألمانية لاستشارات التأجير الأفضل أداء حيث صعد نحو 5.9 بالمئة بعد إفصاح إيجابي للربع الأول.