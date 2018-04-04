ولي العهد يبحث مع شركة والت ديزني فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في لوس انجلوس اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني / روبرت بوب ألن إيجر .

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.

كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني و فرص جذبها للمملكة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد .