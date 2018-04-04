قمة «مستقبل الترفيه».. جسر جديد للتواصل بين السعودية وأمريكا

تقام اليوم في لوس أنجلوس القمة السعودية الأمريكية للترفيه تحت عنوان "مستقبل الترفيه في المملكة"، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء أهم الشركات المتخصصة في قطاع الترفيه في المملكة والولايات المتحدة، وتأتي تماشيا مع "رؤية المملكة 2030" التي تحوي ضمن أهدافها إحداث نقلة نوعية في قطاع الترفيه.

وتهدف القمة إلى عرض أبرز ما توصل إليه قطاع الترفيه في المملكة، إلى جانب جذب المستثمرين من خلال استعراض أهم الفرص الاستثمارية المناسبة في القطاع، إضافة إلى بناء جسر جديد في التواصل بين البلدين في مجال الترفيه، وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي ستشهدها القمة التي من شأنها النهوض بقطاع الترفيه في المملكة.

ويلقي أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، خلال القمة، كلمة يستعرض فيها أبرز التطورات التي شهدها القطاع في المملكة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما أنه قطاع جديد صدر القرار الملكي بإنشائه قبل أقل من عامين، إضافة إلى عرض لأبرز فرص الاستثمار المناسبة في القطاع، كما سيكون هناك حلقات نقاش يثريها عدد من الرواد ورؤساء الشركات في مجال الترفيه في المملكة والولايات المتحدة.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت منتصف فبراير الماضي عن روزنامتها لعام 2018 والمتضمنة 5500 فعالية في 56 مدينة بمختلف مناطق المملكة، كما تحتوي الروزنامة على تنوع كبير في المحتوى الذي ستقدمه، إضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات العالمية التي سيتم استقطابها خلال العام.