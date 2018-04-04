الهيئة العامة للثقافة تعرض أفلاما سعودية في الجامعات الأمريكية

واصلت الهيئة العامة للثقافة جهودها في تعزيز صناعة الفيلم وتسليط الضوء على المواهب السعودية، ضمن الأنشطة المصاحبة لزيارة الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، حيث عملت الهيئة مع عدد من الجامعات الأمريكية في لوس أنجلوس على تخصيص قاعات سينمائية تم خلالها عرض عديد من الأفلام التي عمل على صناعتها وكتابتها شبّان سعوديون، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج السينمائي، كي تعكس للجمهور الأمريكي الإمكانات المتوافرة في الأيادي السعودية في صناعة الفيلم. وأوضح المهندس أحمد المزيد؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة أن تقديم المواهب السعودية في صناعة الفيلم وتبادل تجاربهم مع المجتمعات الأخرى، سيسهم في تمكينهم وفتح آفاق جديدة لهم تساعد على إنتاج وتقديم أعمال سينمائية تعكس الواقع الحقيقي للمملكة، وتقدم النموذج الفني المبدع للمواهب السعودية.

وأكد المزيد عزم الهيئة المضي قدماً في دعم قطاع الفيلم وتطوير القدرات الاستثمارية لإيجاد قطاع حيوي ومزدهر لصناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي، والوصول به إلى آفاق بعيدة تتماشى مع طموحات وتطلعات أفراد المجتمع.

وأطلقت الهيئة أخيراً المجلس السعودي للأفلام كي يعنى بوضع أسس متينة ومستدامة لتنمية قطاع الفيلم وإيجاد بيئة مزدهرة لصناعة الأفلام والمحتوى في المملكة.

وكانت الهيئة العامة للثقافة قد نظمت، البارحة الأولى، فعاليات الأيام الثقافية السعودية في عدد من الجامعات الأمريكية بمدينة لوس أنجلوس، وشهدت الفعاليات التي أقيمت على مدى يومين متتالين، حضورا كثيفا من الطلبة والطالبات الدارسين بالجامعات الأمريكية، حيث استقبلوا بالقهوة العربية والتمر تجسيداً لكرم الضيافة السعودية.

كما حظيت الأفلام السعودية القصيرة بنصيب الأسد في هذه الفعاليات، حيث خصص عدد من الجامعات الأمريكية في لوس أنجلوس قاعات عرض سينمائية لعرض عدد من الأفلام القصيرة السعودية، بحضور دان ماكلير؛ رئيس جامعة نيويورك، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج السينمائي.

وشارك الحضور في جلسة حوارية مع صناع الأفلام الذين عرضوا نبذة قصيرة عن تجاربهم، وكيف خاضوا مجال صناعة الأفلام السينمائية القصيرة.

وأعرب عدد من صناع الأفلام السعوديين عن بالغ سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لعرض إنتاجهم السينمائي أمام الآخر، مؤكدين أن هذه البادرة ستفتح لهم الآفاق للاستفادة من آراء السينمائيين في الولايات المتحدة، وإثراء مواهبهم لتقديم أفلام سينمائية تعكس الواقع الحقيقي والصورة الحسنة للمجتمع السعودي، ولتعرّف الآخر بشكل فني على هوية الإنسان السعودي وانفتاحه على الثقافات المختلفة.

وخصصت الفعاليات ركنا لنقش الحناء، شهد إقبالا كثيفا من الحاضرات للتعرف على هذا التقليد الشعبي لنساء المملكة.

كما حرص القائمون على فعاليات الأيام الثقافية أن يكون للمطبخ السعودي حضور في هذه المحافل، حيث تزيّنت طاولات الضيافة في الفعاليات بعديد من الأكلات الشعبية التي تتميز بها المملكة كـ "الجريش" و"الكبسة" و"معمول التمر"، وغيرها من طيّبات المطبخ السعودي.