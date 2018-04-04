السعودية رئيسا لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

فازت السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC للفترة بين عامي 2018 و2020، خلال مشاركتها في الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة المعهد BoD الذي عقد بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية أمس الأول.

ويأتي فوز الهيئة برئاسة المعهد تعزيزاً لرؤية الهيئة في تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة، وتكميلا لما تم في الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية GA الذي عقد في الربع الأخير من عام 2017 الذي تم فيه انتخاب المملكة لعضوية مجلس الإدارة، وعضوية مجلس التقييس للفترة 2018 ــ 2020، وعضوية مجلس الاعتماد للفترة ذاتها. ومشاركة المملكة في هذا الاجتماع، جاءت بوفد ترأسه الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعضوية عدد من مسؤولي هيئة المواصفات والهيئة العامة للغذاء والدواء.

من جهته، أكد الدكتور سعد القصبي؛ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن ريادة المملكة نابعة من قدرة قيادتها الرشيدة على إيجاد مكانة مرموقة لها في كل المناسبات والفعاليات الدولية، وهو ما يتوافق مع مخرجات العمل الدؤوب الذي أسست له "رؤية المملكة 2030". وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المهمة والخاصة بالتقييس والمواصفات في الدول الإسلامية بما يعزز العمل الإسلامي المشترك، حيث تم انتخاب كل من: السودان، باكستان، وتركيا لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة 2016 ــ 2020 وتعيين أحد نواب رئيس مجلس الإدارة رئيسا لمجلس إدارة التقييس SMC للفترة 2018 ــ 2020.