تخصيص المطاحن في مرحلة متقدمة .. وإنشاء صوامع ضباء قريبا

قال المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة المياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، إن برنامج تخصيص قطاع المطاحن بالمملكة يسير في مرحلة متقدمة خاصة أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق تطلعات الدولة للنجاح في تخصيص هذا القطاع الحيوي والمهم بهدف تطوير هذه الصناعة وتعزيز التنافسية لتحسين نوعية وجودة الدقيق، وتقديم منتجات مبتكرة التي ستنعكس على رفاهية وراحة المواطنين.

وأشار المهندس الفضلي خلال الاجتماع إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير الرؤى والتوصيات المستقبلية لنشاطها لتكون استراتيجية عامة ومن المتوقع استكمال إعداد هذه الاستراتيجية قريبا.

وفي هذا الإطار، تستعد المؤسسة العامة للحبوب، لطرح إنشاء مشروع صوامع الحبوب في ميناء ضباء التجاري، بطاقة تخزينية 120 ألف طن، بعد أن بدأ العمل في تنفيذ مشروع مماثل بميناء ينبع التجاري بطاقة تخزينية 120 ألفا. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إنه بذلك سيصبح لدى المؤسسة خمس صوامع موزعة على موانئ المملكة بطاقة تخزينية إجمالية 600 ألف طن، علاوة على عشر صوامع داخلية موزعة على عدة مناطق بطاقة تخزينية 2.3 مليون طن، ليرتفع العدد إلى 15 صومعة بطاقات تخزينية 2.9 مليون طن.

وأوضح، أن شركات المطاحن تمتلك كذلك صوامع لتخزين الحبوب موزعة على مناطق المملكة تبلغ طاقتها التخزينية 725 ألف طن، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطط مستمرة لإجراء توسعات في هذه الموانئ لزيادة الطاقات التخزينية. وفي سياق ذي صلة، قال الفارس إن اجتماع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الذي عقد في الرياض أمس، ناقش المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة ضمن برنامج التحول الوطني التي من بينها مبادرة الخزن الاستراتيجي للأغذية التي تأتي ضمن مبادرة البرنامج الفعال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية. وبين، أن الاجتماع استعرض حجم واردات القمح والشعير خلال العام المالي السابق والخطة المقترحة لهذا العام، لضمان تغطية حاجة الاستهلاك لهاتين السلعتين والمخزون الاستراتيجي لهما. وأشار الفارس إلى أن المؤسسة تعمل مبادرة الحد من الفقد والهدر للغذاء، حيث أبرمت اتفاقية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لإعداد دراسة مسحية عن الفقد والهدر في الغذاء في 27 مدينة ومحافظة في المملكة، بهدف تقدير حجم الفقد والهدر وتحليل أسباب لذلك.

واطلع الاجتماع كذلك على مبادرة المؤسسة حول الحد من الفقد والهدر للغذاء، والتقارير السنوية لأعمال المؤسسة خلال العام المالي السابق 1438/ 1439هـ وكذلك تم استعراض خطط المؤسسة المقترحة لاستيراد سلعتي القمح والشعير للعام المالي 1439/ 1440هـ إضافة إلى آخر مستجدات برنامج التخصيص.