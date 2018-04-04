الطاقة الشمسية .. رهان سعودي على مرحلة ما بعد النفط

يجري مهندسون سعوديون محاكاة هبوب عاصفة رملية لاختبار متانة ألواح شمسية في مختبر للأبحاث، في مسعى جديد من المملكة لتنويع مصادر الطاقة لديها، بدلا من الاعتماد الحصري على النفط، والتحول إلى إنتاج الطاقة المتجددة، وحتى تصديرها.

ووفقا لـ "الفرنسية"، فإنه في قرية العيينة الشمسية قرب الرياض، يتواصل العمل لتحقيق رؤية أن تصبح السعودية مصدرا للطاقة النظيفة.

وتعود هذه الجهود إلى الواجهة بعد توقيع المملكة الأسبوع الماضي عقداً ضخماً مع "سوفت بنك" الياباني لتطوير مشروع لاستغلال الطاقة الشمسية في المملكة بهدف إنتاج 200 جيجاواط من الكهرباء بحلول 2030.

وتم توقيع العقد على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد إلى الولايات المتحدة، في إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي بدأها منذ أشهر.

وتشير تقديرات لـ "بلومبيرج نيوز" إلى أنه في حال بناء هذا الحقل للطاقة الشمسية في موقع واحد، فإنه سيغطي ضعف مساحة هونج كونج.

ولقيت ضخامة الخطة ترحيبا يرافقه إصرار على التنفيذ في المختبر السعودي. ويؤكد عادل شهيوين؛ مدير مختبر الطاقة الشمسية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قائلا "نستطيع أن نفعل ذلك".

ويضيف لـ "الفرنسية"، خلال جولة في "القرية الشمسية" في العيينة "قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن لدينا كل المواد الخام: أشعة الشمس، والأرض، والأهم من ذلك الإرادة".

وينكب المهندسون على اختبار الألواح الشمسية في ظروف قاسية، ويضم الموقع أصلا حقلا للطاقة الشمسية أقيم قبل 30 عاما تقريبا ويزود القرى المجاورة بالتيار الكهربائي.

وتقول إلين والد؛ الباحثة في معهد الجزيرة العربية في واشنطن "لطالما تطلعت السعودية لتصبح مصدرا للنفط وكميات هائلة من الطاقة".

وتضيف أن هذه الرؤية "بحاجة إلى منشآت للطاقة الشمسية على نطاق ضخم. وما فهمته هو أن المشروع سيتم تنفيذه على أجزاء وليس كمحطة ضخمة واحدة".

وضخامة المشروع الذي تم الإعلان عنه وأهدافه، تتطلع إلى تحقيق إنتاج أعلى بكثير من احتياجات المملكة المقدرة بـ 120 جيجاواط من الطاقة بحلول عام 2032.

وتحتاج السعودية إلى استثمارات ضخمة تؤهلها للتعامل مع قدر هائل من الطاقة في إطار مشروع بهذا الحجم، ولا سيما امتلاك منشآت تخزين هائلة بالبطاريات. ولدى السعودية كذلك طموحات نووية، مع خطط لبناء 16 مفاعلا في الـ 20 سنة المقبلة بقيمة 80 مليار دولار، على الرغم من مخاوف الانتشار النووي في الشرق الأوسط.

ولكن الطاقة الشمسية أفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية، إذ تكلف الكهرباء المنتجة من مصادر شمسية أقل من نصف ما تكلفه تلك المنتجة من الطاقة النووية. وسيستثمر "سوفت بنك" في المشروع مليار دولار من خلال صندوقه الاستثماري "فيجن فاند" (صندوق الرؤية) الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار وأنشئ في 2016 بإسهام من جهات أخرى.

وأبهرت المملكة المستثمرين بسلسلة من مشاريع التكنولوجيا العملاقة، وتريد الرياض خصوصا إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق عليها اسم "نيوم" ووصفت بأنها ستكون "سيليكون فالي" على المستوى الإقليمي.