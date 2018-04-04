النصر وكارينيو .. كيمياء لإنتاج البطولات

يرى يوسف خميس قائد ومدرب فريق النصر السابق لكرة القدم، أن المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو هو الخيار الأنسب لتدريب فريقه خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلن النادي الجمعة الماضي تعاقده مع المدرب الأوروجوياني مدة عام قابل للتجديد.

وقال لـ "الاقتصادية" خميس "عودة كارينيو مهمة للنصر وللنصراويين؛ لأنه حقق مع الفريق موسم 2014/2013 لقبي الدوري السعودي للمحترفين، ولقب كأس ولي العهد، كان الفريق معه يسير بشكل مختلف من ناحية الأداء، المستويات، والنتائج، أيضا التفاعل الجماهيري معه وكان في قمة حضوره".

وأضاف "هناك علاقة "كيمياء فاعلة بأن تنتج بطولات"، أصبحت العلاقة كبيرة بين كارينيو والنصر، لا بد من توافر الأدوات للمدرب لمواصلة النجاح من خلال اختيار اللاعبين الأجانب، خصوصا أن ثلثي الفريق أجانب الآن، أعتقد أن البطولات لن تكون صعبة على النصر متى ما تم اختيار العناصر الأجنبية بدقة، وحسب الأسلوب الذي سيلعب به المدرب".

وبين خميس أن الإدارة الجديدة برئاسة سعود السويلم أحضرت المدرب الذي يريده الجمهور، وقال "بينهم علاقة حب من خلال عمل وبطولات، الدور على الجمهور أن يدعم الإدارة والفريق من خلال الحضور والمساندة لكي يكرر ما فعله الفريق عام 2014".

وزاد "أعتقد أن الإدارة منحت الصلاحيات لكارينيو لاختيار العناصر الأجنبية، وكذلك برنامج الإعداد والمعسكر، وفرت الإدارة جميع عوامل النجاح للمدرب بأن يعيد الفريق مجددا لطريق البطولات وبشكل أفضل".

واعتبر خميس قرار الإدارة بالتعاقد مع المدرب مبكرا يحسب لهم، وقال "يحسب للإدارة سرعة حسم أمر الجهاز الفني، من أفضل الأشياء أنك تختار المدرب في وقت مبكر للاطلاع على كل الأمور، يضع خطة العمل كاملة من معسكر، مباريات ودية، استعدادات، وخيارات التعاقد مع اللاعبين، الأهم مكان المعسكر أن يكون ملائما، الموسم الماضي ثلاث مباريات لم تلعب بسبب الأجواء، ليست أجواء كرة قدم بل أجواء نزهة، والمكان غير جيد الموسم الماضي لإقامة معسكر كرة قدم".

وعن التخوف من عدم نجاح المدرب العائد للتدريب مرة أخرى، رد خميس "كارينيو عندما رحل كان يريد البقاء، لم تقم الإدارة بإلغاء عقده، كارينيو كان الجميع يطالب ببقائه، الآن الدور عليه ليثبت للجميع، ويكون عند حسن ظن الجماهير به، الأمر الآن بيد كارينيو بأن يعيد العمل السابق الذي عمله مع النصر ويعيد البطولات مجددا".

وأوضح خميس أن علاقة اللاعبين بكارينيو ستختصر نصف المشوار من العمل فترة الإعداد والمنافسة، وقال "العلاقة تكونت بالعمل والبطولات، ستكون مستمرة وسيختصر 50 في المائة، أنك تأتي بمدرب جديد ويكون مغامرة، هو يعرف النصر كثيرا، وسيسهل كثيرا من الأمور، وهو الخيار الأفضل للنصر، عودة كارينيو في هذا الوقت ممتازة".