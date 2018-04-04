الظفيري: انهرنا في 10 دقائق

بين مبارك الظفيري نائب رئيس نادي الباطن، بأن خسارتهم مباراة الاتحاد 6 /2 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يعود سببها إلى قلة خبرات اللاعبين الكافية في المراحل النهائية لمثل هذه البطولات، وقال، "فريقنا قدم مباراة جيدة ونجح في أخذ الأسبقية مرتين، إلى جانب الاستحواذ على مجريات اللقاء، لكن تفوق المنافس فرضته الخبرة التي أسهمت في نهاية مغامرة السماوي".

وأضاف، "الخسارة أمام الاتحاد، قاسية جدا، المنافس استغل الفرق في الخبرات، قبل موعد المباراة بذلت جميع الأجهزة الفنية والإدارية مجهودات كبيرة لأجل تجهيز الفريق للقاء، لكن المشكلة حضرت في عشر دقائق أنهار معها كل شيء حينما ضعف أداء اللاعبين نوعا ما، لتأتي المحصلة باستقبال الشباك لستة أهداف".

وتابع، "بعيدا عن النتيجة فإن هذه التجربة تعد جميلة للباطن، إذ إن بلوغ نصف النهائي في أغلى البطولات السعودية يعد إنجازا، بالرغم من أن طموحنا الأكبر كان يتجسد في التشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، ولكن أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، الآن سنركز على المباراتين المتبقيتين في الدوري السعودي للمحترفين".

وأشار إلى أنهم سيستفيدون من تجربة نصف نهائي كأس الملك في مشوار الباطن خلال الموسم المقبل، وقال "أستطيع القول، إن الفريق سيظهر بشكل مختلف في الموسم الجديد، لأننا اكتسبنا مزيدا من الخبرات التي افتقدها اللاعبون في السابق، تركيزنا سينصب على استكمال الدوري السعودي للمحترفين، وبعون الله "السماوي" سيكون أجمل في المرحلة المقبلة".