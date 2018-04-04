كابيللو: لا أرشح إلا روسيا

لم يرشح الإيطالي فابيو كابيللو مدرب منتخبي روسيا وإنجلترا لكرة القدم السابق المنتخب السعودي بتجاوز دور المجموعات والتأهل لدور الـ 16 في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه لم يستبعده كذلك من الحصول على البطاقة الثانية المؤهلة للدور الثاني، حيث وصف المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات روسيا "المضيفة"، مصر، وأوروجواي بالمجموعة الصعبة.

وقال المدرب الإيطالي العجوز لوكالة "تاس" للأنباء الروسية "المنتخب السعودي جيد، ويمتلك العديد من الشباب الجيد".

وأضاف "منتخب روسيا قادر على التأهل للدور الثاني من كأس العالم رغم وقوعه في مجموعة صعبة، منتخب روسيا يمتلك كل المقومات للتأهل للدور الثاني من المونديال، حيث سيكون عامل الأرض والجمهور في مصلحة الروس خلال البطولة، روسيا ستنجح في تخطي الدور الأول".

وعن باقي المنتخبات، قال "لا أرشح أحدا منهم، أوروجواي منتخب قوى، يمتلك اثنين من أفضل المهاجمين في العالم، منتخب مصر يضم محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، كما أن السعودية تمتلك العديد من الشباب الجيد، لكن رغم ذلك أرى أن البلد المضيف الأقرب للتأهل لدور الـ16 من كأس العالم".

وواصل المدرب الإيطالي "خلال إقامتي في روسيا تعلمت أشياء كثيرة، أتمنى أن ينجح هذا الاحتكاك في تطوير كرتهم والوصول لأبعد مدى لأن ذلك سيكون خبرا سارا لهذا البلد".