نائب أمير المدينة يؤكد تكامل المجلسين المحلي والبلدي لحل مشكلات المواطنين

أكد الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تكامل المجلسين المحلي والبلدي، لدورهما في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين، وليس إيصال أصواتهم فقط. يأتي ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي في محافظة ينبع.

وأوضح أن العمل على إيجاد المجلسين للحلول المتعلقة بالمواطنين، وبطرق خلاقة مستغلة الموارد والإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية يعد مؤشرا إيجابيا لمتابعتها، وتقييم نتائج عرضها على الجهات ذات الاختصاص وما آلت إليه، حاثا المجلسين على الاستفادة من خبرات الهيئة الملكية بينبع، في تأهيل الكوادر وتدريبها والعمل بروح الفريق الواحد للمشاركة في التنمية في المناطق التي تحتاج إليها بشكل أكبر. وناقش الاجتماع، جدول الأعمال الذي تضمن عرضا عن ميزانية بلدية ينبع، وميزانية المياه والصرف الصحي، كما قدم عرض من هيئة السياحة بشأن المنطقة التاريخية. كما زار الأمير سعود الفيصل، الغرفة التجارية الصناعية بينبع، والتقى برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بمكتب الرئيس في مبنى الغرفة، مطلعاً خلال اللقاء على فيلم تسجيلي قصير عن أهدافها ودورها ونشاطاتها في خدمة التنمية الوطنية في المحافظة، مستمعا إلى شرح من رئيس الغرفة مراد بن علي العروي، وأعضاء مجلس الإدارة عن طموحات الغرفة وأهدافها الاستراتيجية للفترة المقبلة، وما تتطلبه الغرفة من مساندة ومؤازرة لخدمة الأهداف التنموية وقطاعات الأعمال في المحافظة وفق "رؤية المملكة 2030"، ثم دشن سموه البوابة الإلكترونية لمركز توظيف غرفة ينبع.

على صعيد متصل، التقى نائب أمير المنطقة بشباب وشابات الأعمال بينبع بحضور الجهات الداعمة بقاعة الصناع في مبنى الغرفة، وفي بداية اللقاء أكد المهندس تركي المحياوي رئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة في كلمة له بهذه المناسبة أن هذه الزيارة تدل على مدى ما يبذله أمير المنطقة ونائبه من جهود لنشر ثمار التنمية الوطنية الشاملة في المنطقة وما تحظى به غرفة ينبع ورواد ورائدات الأعمال في المحافظة من اهتمام ومؤازرة للمساهمة في خدمة الأهداف التنموية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وهيأت لها سبل النجاح.