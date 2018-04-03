جلوبال تليكوم يهبط 19% في مصر بعد سحب عرض شراء لعدم رد الرقابة المالية

هوى سهم جلوبال تليكوم القابضة نحو 18.5 بالمئة في بورصة مصر اليوم الثلاثاء بعد سحب عرض شراء لأسهم الشركة من الشركة الأم فيون لعدم رد الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب العرض المقدم منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي حتى الآن.

كانت فيون هولدنجز بي.في تقدمت بمشروع عرض شراء إجباري لنسبة 42.31 بالمئة من أسهم جلوبال تليكوم القابضة في بورصة مصر بسعر 7.9 جنيه (0.45 دولار) للسهم في نوفمبر تشرين الثاني.

وأوقفت البورصة التداول على سهم الشركة 30 دقيقة في الثواني الأولى من التداولات لتراجعه أكثر من خمسة بالمئة. وانخفض السهم إلى 5.50 جنيه خلال المعاملات.

واستحوذ السهم على أعلى قيم التداولات في السوق وسط حالة من التهافت على البيع من قبل المستثمرين في السهم.

ولم ترد الرقابة المالية على اتصالات من رويترز للتعليق على أسباب تأخر الرد على عرض فيون.

ويلزم القانون هيئة الرقابة المالية بالرد على عروض الشراء المقدمة لها خلال يومين عمل من تاريخ استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة لعرض الشراء.

وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات في بلتون المالية لرويترز "لا يوجد أي تأثير مالي أو تشغيلي على سحب عرض فيون. التأثير سيكون على السهم لأن كل حاملي السهم كان لديهم أمل في البيع خلال عرض الشراء بسعر 7.9 جنيه للسهم.

"لا أحد يعلم متى سيتوقف نزول السهم. لا بد أن نرى أي محفزات مالية أو تشغيلية جديدة للسهم حتى نرى هدوءا في النزول".

تملك فيون نحو 57.7 بالمئة من أسهم جلوبال.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "سهم جلوبال كسر مستوى دعم هاما عند ستة جنيهات وإذا لم ينجح في العودة منه فسيدخل في ضغوط بيعية قوية قد تهبط به إلى مستوى 4.5 جنيه".

وبحلول الساعة 0849 بتوقيت جرينتش كان المؤشر الرئيسي لبورصة مصر منخفضا 1.04 بالمئة عند 17500 نقطة.