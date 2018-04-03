أمريكا تتخذ الخطوة الأخيرة نحو فرض رسوم إغراق على الديزل الحيوي من الأرجنتين وإندونيسيا

قالت مفوضية التجارة الدولية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إغراق السوق بواردات الديزل الحيوي القادمة من الأرجنتين وإندونيسيا يضر بالمنتجين الأمريكيين وذلك في خطوة أخيرة تسمح بفرض رسوم على تلك الواردات.

يأتي القرار النهائي للمفوضية بعد خطوة وزارة التجارة في فبراير شباط بإضافة رسوم إغراق بين 60.44 و276.65 بالمئة إلى رسوم حادة بالفعل لمكافحة الدعم على واردات الديزل الحيوي من الأرجنتين وإندونيسيا.

وخلصت اللجنة المستقلة بالفعل في قضية الدعم إلى أن الواردات تنطوي على مثل هذه الأضرار.

والرسوم الأحدث تجعل من شبه المؤكد عدم بيع الديزل الحيوي الأرجنتيني والإندونيسي في السوق الأمريكية حيث ستصل الرسوم الإجمالية إلى 159 بالمئة على الوقود الأرجنتيني و341 بالمئة على الإندونيسي.

أقام الدعوى التجارية مجلس الديزل الحيوي الوطني و15 شركة عضوا بزعم أن سيلا من الواردات المدعمة التي تباع بأقل من القيمة السوقية العادلة يمنع المنتجين الأمريكيين من كسب عائد ملائم.

وتصويت المفوضية هو الخطوة الإجرائية الأخيرة قبل إمكانية فرض رسوم إغراق في وقت لاحق هذا الشهر حسبما ذكر المجلس في بيان.

وقال دونيل رياجن المدير التنفيذي للمجلس "تصويت اليوم يضع اللمسات الأخيرة في قضية معالجة الضرر الذي ألحقته تلك الممارسات التجارية غير العادلة بصناعة الديزل الحيوي الأمريكية.. قيام منتجين أجانب بإغراق الأسواق الأمريكية بمنتجات تباع بأقل من سعر التكلفة يقوض الوظائف والمزايا البيئية التي يجلبها الديزل الحيوي الأمريكي".