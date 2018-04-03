حصة الدولار في احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي ترتفع إلى 47% واليورو ينخفض إلى 24%

قال البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء إن الدولارات الأمريكية شكلت 46.5 في المئة من احتياطياته الدولية حتى الثلاثين من سبتمبر2017 بينما بلغت حصة اليورو 24.1 في المئة، وهو ما يشير إلى تحول نحو العملة الخضراء على مدار العام السابق. وأضاف البنك المركزي، الذي يعلن التغيرات في الاحتياطيات متأخرة بضعة أشهر، أن حصة الذهب في احتياطياته الدولية بلغت 16.3 في المئة بينما بلغت حصة الجنيه الاسترليني 8.1 في المئة. وفي نهاية سبتمبر أيلول 2016 شكل الدولار 40.1 في المئة من الاحتياطيات واليورو 29.5 في المئة.