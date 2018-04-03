أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (27ر4775) نقطة مرتفعًا بـ 12ر25 نقطة وبنسبة 53ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 15ر4750 نقطة.
وبلغت قيمة التداول (6) ملايين و76 ألفًا و 951 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 5ر35 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(484) ألفًا و(555) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 244ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (89ر17) مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (27ر4775) نقطة مرتفعًا بـ 12ر25 نقطة وبنسبة 53ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 15ر4750 نقطة.
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