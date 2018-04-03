مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (27ر4775) نقطة مرتفعًا بـ 12ر25 نقطة وبنسبة 53ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 15ر4750 نقطة.

وبلغت قيمة التداول (6) ملايين و76 ألفًا و 951 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 5ر35 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(484) ألفًا و(555) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 244ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (89ر17) مليار ريال عماني.