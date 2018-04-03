مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,290.58 بانخفاض قدره 4.06 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 983.91 بانخفاض وقدره 6.06 نقطة عن معدل اقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ، اليوم ، مليون و 69 ألف و 85 سهم بقيمة إجمالية قدرها 265 ألف و 237 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 32 صفقة.

كما بلغت كمية السندات المتداولة لهذا اليوم 5 ألاف سند بقيمة إجمالية قدرها 5 ألاف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 1.85% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم الشركات المقفلة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 55.49% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.