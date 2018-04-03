نوفاك: روسيا ملتزمة بتعهداتها لخفض إنتاج النفط العالمي في أبريل

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن "روسيا ملتزمة بتعهداتها ضمن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي في أوائل أبريل بعد زيادة الإنتاج في مارس".

ووصف نوفاك آلية التعاون الحالية لاتفاق أوبك بالفعالة، وقال في حديث له مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "إن التعاون في الأجل الطويل قد يتضمن مراقبة سوق النفط وتبادل المعلومات وبعض الإجراءات المشتركة".

