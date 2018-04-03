مصر تجتمع مع مستثمرين هذا الأسبوع قبل طرح سندات مقومة باليورو

أظهرت وثيقة لأحد البنوك المكلفة بترتيب اجتماعات مع مستثمرين في أوروبا اليوم الثلاثاء أن مصر ستبدأ الاجتماعات هذا الأسبوع قبل طرح محتمل لسندات مقومة باليورو.

وفوضت مصر بانكا آي.إم.آي ودويتشه بنك وبي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار، وتبدأ الاجتماعات مع المستثمرين في الرابع من أبريل قبل طرح محتمل لسندات بالحجم القياسي، وهذا يعني غالبا أن قيمته ستتجاوز 500 مليون دولار.

وذكرت الوثيقة أن مصر ستمضي في طرح السندات المخطط لها عقب الاجتماعات وفقا لظروف السوق وأن السندات ستكون لأجل ثمانية أعوام و12 عاما أو أحدهما.

وجمعت مصر بالفعل أربعة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح في فبراير.

والعام الماضي أصدرت مصر سندات دولية بسبعة مليارات عبر طرح سندات بأربعة مليارت دولار ثم إعادة فتح الإصدار ذاته في مايو، ورتب الإصدارين بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتيكسيس.

وعاني الاقتصاد المصري بعد انتفاضة عام 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب لكنه تعافى خلال العام الماضي بعد توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في أواخر 2016.