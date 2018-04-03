تباطؤ نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال آذار/مارس الماضي إلى 6ر56 نقطة مقابل 6ر58 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وانخفض المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر.

وقال "كريس ويليامسون" كبير محللي قطاع الأعمال في "آي.إتش.إس ماركيت" إنه "لا يجب المبالغة في القلق من تراجع مؤشر مديري المشتريات، لآن بعض التباطؤ في وتيرة النمو القوية على مدار العام كان حتميا، على الأقل بسبب القيود قصيرة الأجل على الطاقة التشغيلية والتي تحد من قدرة الاقتصاد على النمو بسرعة لفترات طويلة".

وأشار تقرير المؤسسة إلى تراجع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في كل الدول التي شملها المؤشر الأخير.

ففي ألمانيا تراجع مؤشر مديري المشتريات من 6ر60 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي إلى 2ر58 نقطة خلال آذار/مارس الماضي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ تموز/يوليو الماضي، وأقل من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق وكانت 4ر58 نقطة.

في الوقت نفسه بلغ مؤشر مديري المشتريات في فرنسا خلال الشهر الماضي 7ر53 نقطة، مقابل 9ر55 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي وهو ما يشير إلى استمرار نمو قطاع التصنيع الفرنسي للشهر الثامن عشر على التوالي. كانت التقديرات الأولية للمؤشر 6ر53 نقطة.