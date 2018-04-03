أسهم التكنولوجيا والمخاوف التجارية تقود أسواق أوروبا للهبوط

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع دخول الربع الثاني من العام في ظل مناخ تشوبه التوترات التجارية وتصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بينما انخفض المؤشر داكس الألماني 1.4 بالمئة وتصدرت الأسهم الصناعية والمالية وأسهم الرعاية الصحية قائمة الخاسرين.

وهبط قطاع التكنولوجيا 1.6 بالمئة متأثرا بأسهم شركات صناعة الرقائق بعد تقرير بأن أبل تخطط لاستبدال رقائق إنتل في أجهزة ماكينتوش برقائقها الخاصة.

وهبط المؤشر ثمانية بالمئة في الأسابيع الثلاثة المنصرمة مع تنامي القلق بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى في ظل التركيز على أزمة استخدام فيسبوك لبيانات المشتركين والتلويح بفرض قواعد جديدة على أنشطة أمازون.

وشهدت السوق عموما ضعفا في الإقبال على المخاطرة حيث اقتفى المستثمرون الأوروبيون أثر أقرانهم الأمريكيين والآسيوين في التخارج بعدما أقدمت الصين على خطوة تجارية ثأرية في مواجهة الولايات المتحدة.

وهبطت أسهم اير فرانس 3.2 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن 75 بالمئة من رحلاتها لن تتوقف. وكانت اتحادات العاملين في الشركة دعت إلى إضراب للمطالبة بزيادة الأجور.