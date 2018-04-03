الدولار ينزل بسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني رغم هدوء أسواق العملة

نزل الدولار اليوم الثلاثاء نتيجة المخاوف من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم استقرار أسواق العملة إلى حد بعيد وتجاهلها للتأثير المحتمل للنزاع على النمو العالمي.

وتراجعت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة تراجعا حادا أمس الاثنين مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا وتجدد مخاوف الحرب التجارية.

ونزل الدولار مقابل الين، الذي يستفيد عادة من أوقات الضبابية الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي لكن التراجع توقف اليوم إذ تخلى المستثمرون عن العملة اليابانية.

ونزل الين 0.2 بالمئة إلى 106.075 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 89.13، بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2324 دولار.

وحافظ اليورو على مكاسبه حتى بعد أن أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في إيطاليا لا يزال قويا نسبيا لكنه تباطأ بشدة في مارس آذار للشهر الثاني على التوالي.

أما العملات العالية العائد مثل الدولارات الكندية والنيوزيلندية والأسترالية فارتفعت جميعا مقابل الدولار، بما يشير إلى أن السوق ليست قلقة كثيرا في الوقت الحالي من أن يقوض النزاع التجاري النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7695 دولار أمريكي، بعدما سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.7643 دولار أمريكي.