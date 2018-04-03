معهد مسك ينقل المشهد الثقافي والفني من السعودية إلى الولايات المتحدة

يسعى معهد مسك للفنون لنقل المشهد الثقافي والفني من السعودية إلى الولايات المتحدة، حيث ينظم معرضه الثالث في حي الفنون في وسط مدينة لوس أنجلوس غدا الأربعاء، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية لأمريكا.

كما يجري تنظيم فعالية "حديث مسك" في لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء للتعرف على تجارب الشباب الملهمة من حول العالم في رحلتهم المستمرة للبحث عن ذواتهم وتحقيق أهدافهم.

وتواصل مؤسسة "مسك الخيرية" تنظيم فعالياتها المتنوعة في الولايات المتحدة، تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة؛ حيث أطلع الجمهور قبل أيام عبر فعالية "حديث مسك" في نيويورك على العديد من تجارب الشباب المختلفة.

وتضمنت الفعالية قصصا ملهمة لأكثر من عشرة شباب وفتيات سعوديين، قدموا للحضور عرضا لتجاربهم في مجالات عدة؛ كالطب، والتعليم، وبرامج التواصل الاجتماعي، والمحاسبة.

كما استعرض المشاركون في "حديث مسك" التحديات والعوائق التي واجهوها خلال مسيرتهم الدراسية والمهنية، وكيف استطاعوا التغلب عليها، وابتكاراتهم في مجال ريادة الأعمال، ونظرتهم المستقبلية المحفزة للشباب من أجل المشاركة في بناء الوطن وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسط تفاعل كبير من الحضور.