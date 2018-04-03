«الاستثمار» تستعرض الفرص والتسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية

تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار عددا من الاجتماعات مع شركات أمريكية عالمية أمثال "Textron"، وEastmanChemC""، و"McDermott"، إضافة إلى الاجتماع مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بهدف تحقيق رؤية الهيئة المنبثقة من "رؤية 2030" في جذب استثمارات ذات قيمة عالية. وناقشت الهيئة خلال اجتماعها مع شركة Textron، أوجه التغير بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في بيئتها الاستثمارية بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، حيث تعد شركة Textron واحدة من أشهر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، وهي معروفة بعلاماتها التجارية Textron Inc. واستعرض وفد الهيئة خلال اجتماعه مع شركة EastmanChemC، الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودية، إضافة إلى التعريف بدور الهيئة في تقديم خدمات حديثة وشاملة للمستثمرين تمكنهم من ممارسة الأعمال بشكل أكثر سلاسة وفعالية، حيث تعد شركة EastmanChemC رائدة في مجال المواد والمواد المضافة، متخصصة في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الموجودة في العناصر المستخدمة يوميا كالأدوات المنزلية. كما التقى وفد الهيئة القائمين على شركة McDermott، وأطلعهم على آخر التطورات الاستثمارية في المملكة وجهود الجهات المعنية من أجل تيسير حركة الأعمال التجارية أمام المستثمرين، حيث تعد شركة McDermott رائدة في مجال الهندسة المتكاملة والمشتريات، وخدمات البناء والتركيب للحقول البحرية ونحوه.

وفيما يتعلق بورش العمل، نظمت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، ورشة عمل للشركات الأمريكية لتعريفهم بالبيئة الاستثمارية، والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في عديد من القطاعات.