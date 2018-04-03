«الشورى»: انسجام تام بين قيادتي السعودية وأمريكا إزاء تعزيز العلاقات

نوه مجلس الشورى بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية إلى الولايات المتحدة والمباحثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في عدد من الولايات الأمريكية وما تمخض عنها من نتائج مثمرة في مختلف الجوانب.

وأثنى المجلس، في بيان أصدره خلال الجلسة العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، على جهود ولي العهد خلال الزيارة التي بدأها بمباحثات مهمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وما نتج عنها من تأكيد على متانة العلاقات الثنائية المتأصلة بين السعودية والولايات المتحدة في شتى المجالات، واتفاق وجهات نظر البلدين حيال التطورات السياسية الإقليمية والدولية، فضلا عن التنسيق الثنائي المشترك بين المملكة وأمريكا بما يخدم الأمن العربي ويقف في وجه التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، وتأكيد عزم البلدين على المضي قدما في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه عبر التنسيق الدائم بينهما.

وأشار المجلس إلى الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة، ومن أبرزها مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، وكذلك مذكرة تفاهم مع جي بي مورجان لبحث التعاون في مجال التمويل الصناعي داخل المملكة عبر تطوير منتجات تمويلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتوقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 في المائة من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة.

وأشاد المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعت مع جامعة Draper المتخصصة في تعليم ريادة الأعمال التي تهدف لابتعاث 15 مرشحا سعوديا للتدريب في مقر الجامعة في وادي السيليكون، واستكشاف فرصة إنشاء مقر للجامعة في المملكة، وبالتوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين السعودية والأمم المتحدة ويمثلها: مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.

وشدد المجلس على أن الاهتمام المتبادل بين قيادتي السعودية والولايات المتحدة يؤكد الانسجام التام بين البلدين تجاه النظر بعمق كبير نحو تعزيز العلاقات بينهما، تلبية للمصالح المشتركة من جهة ومعالجة العديد من الملفات الإقليمية من جهة أخرى ولا سيما ما يتعلق بالتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.