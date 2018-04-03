قروض «الصندوق العقاري» تسجل أول تراجع منذ 11 عاما .. بلغت 157.26 مليار ريال

بلغت قيمة قروض صندوق التنمية العقارية 157.26 مليار ريال بنهاية 2017 مقارنة بـ 157.74 مليار ريال خلال 2016، مسجلة تراجعا نسبته 0.3 في المائة بما يعادل 478 مليون ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت القروض القائمة للصندوق تراجعا بنهاية العام الماضي 2017، لأول مرة بعد ارتفاع دام 11 عاما، وتحديدا من عام 2006 حتى عام 2016، بمتوسط نمو سنوي 8.1 في المائة.

وتأسس صندوق التنمية العقارية بموجب مرسوم ملكي مطلع يوليو من عام 1974، وبدأ نشاطه بعد سنة من تأسيسه، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.

وبدأ الصندوق برأسمال قدره 250 مليون ريال ثم تضاعف عدة مرات ليصل رأسمال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 2012 إلى 183 مليار ريال، ليصبح الصندوق من أكبر مؤسسات التمويل العقاري في العالم في توفير السكن الملائم والمريح.

وعلى صعيد الأداء الفصلي للقروض القائمة للصندوق، فقد تراجعت للربع الثاني على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2017 حيث تراجعت بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل 709 ملايين ريال في الربع الرابع، وتراجعت أيضا بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 771 مليون ريال في الربع الثالث 2017.

وجاء التراجع السابق الحاصل في الربعين الثالث والرابع من عام 2017 بعد نمو دام 24 فصلا، وتحديدا منذ الربع الثالث 2011 حتى الربع الثاني 2017، وبلغ متوسط النمو في الفصل الواحد خلال الفترة السابقة نحو 3.5 في المائة.

يذكر أنه صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1435 بالموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة وبموجبه توقف الصندوق عن استقبال طلبات إقراض جديدة، وبموجبه أيضا تم تحويل المتقدمين على بوابة "ميسر" بدون شرط الأرض إلى بوابة "إسكان" وتطبيق شروط الأحقية والأولوية عليهم، وبقي لدى الصندوق المتقدمون بشرط الأرض لدى الصندوق وعددهم 503 آلاف مواطن في حينه.

ومن الأهداف الاستراتيجية للصندوق المساهمة في تحقيق خطط وأهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ودعم التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين العام والخاص، وزيادة العرض من المنتجات السكنية كما ونوعا، وتحقيق الحصول على المنتج السكني بجودة ووقت مناسبين.



*وحدة التقارير الاقتصادية