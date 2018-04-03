تقليص الإعفاء من رسوم التخزين يخفض مدة بقاء الحاويات في الموانئ إلى 6 ساعات

أكد لـ "الاقتصادية" سعد العثيمين، مدير مشروع مكتب تيسير التجارة في الجمارك السعودية، أن تطبيق القرار الوزاري الخاص بتقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين (المهلة الزمنية المجانية) إلى خمسة أيام من تاريخ التفريغ بدلا من عشرة أيام، أسهمت في خفض مدة بقاء الحاويات في الموانئ الرئيسة في المملكة إلى ست ساعات كحد أدنى، وستة أيام كحد أقصى، بعد أن كانت تصل إلى 37 يوما قبل تطبيق القرار.

وقال، إن إجراءات فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ السعودية، أسهم في تقليص زمن إنهاء المعاملات الحكومية إلى أربع ساعات بدلا من 14 يوما في الماضي، هذا بخلاف مدة بقاء الحاويات على الأرصفة حتى وقت انتهاء الإجراءات ثم التحميل والنقل والانتظار.

وأشار إلى أن تطبيق القرار الوزاري يعطي التجار والمستوردين ميزة نوعية تتيح لهم تقديم مستنداتهم قبل وصول السفينة بنحو 170 ساعة للتأكد من سلامة الأوراق من قبل الجهات المختصة.

وتأتي تصريحات العثيمين على هامش ورشة "حصر العوائق والتحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين"، التي استضافتها غرفة جدة أخيرا، بالتعاون مع "مكتب تيسير التجارة".

وذكر العثيمين خلال الورشة أنه على الرغم من أن مدة الاستعداد ما قبل تطبيق القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية شهر مارس الماضي، كانت قصيرة إلا أن النتائج التي حققها القرار كبيرة، إذ يسمح للحاويات بالبقاء في الموانئ دون احتساب أي رسوم للأرضيات خلال الأيام الخمسة الأولى لتتضمن الأيام الثلاثة الأولى الإجراءات الحكومية، يليها يومان للتفريع والنقل تمهيدا للخروج، لافتا إلى أن الحاويات التي لا يوجد عليها أي ملاحظات تخرج مباشرة في غضون أربع ساعات.

وتوقع إطلاق النافذة الموحدة لإنهاء الإجراءات الحكومية، رسمياً، في أربعة منافذ، هي: ميناء جدة، وميناء الدمام، ومطار الملك خالد، والميناء الجاف، وذلك خلال أيام.

وأفاد بأن النافذة الموحدة تم تطبيقها في ميناء جدة منذ فترة ويضم حتى الآن وزارة البيئة والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء، وفي الإطلاق الرسمي للمنافذ الأربعة من المتوقع أن تنضم هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، والأمن العام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، علاوة على الجهتين الأوليين.

وقال" من المخطط أن تضم النافذة الموحدة نحو 35 جهة حكومية وخاصة، إلا أن تأخر عدد كبير من الجهات من الناحية التقنية والأتمتة جعلها تتأخر في الربط مع النافذة الإلكترونية الموحدة للإجراءات، حالياً".

وتوقع أن يتم الانتهاء من إطلاق برنامج الأرشفة الإلكترونية للصادرات السعودية في ميناء جدة في منتصف شهر أبريل الجاري، بشكل كامل، حيث انتهى البرنامج بنسبة تتجاوز 90 في المائة، وبعدها سيتم تطبيقها في بقية الموانئ الجوية والبحرية تباعا.

من جهته، أكد وائل الشريف، نائب مدير إدارة محطات الحاويات في ميناء جدة، أنه بعد تطبيق قرار الخمسة أيام، نجحت إدارة الميناء في خروج أكثر من 70 في المائة من الحاويات خلال نفس المدة، فيما بلغت نسبة التأخير لستة أيام لأقل من 30 في المائة من الحاويات، وهي نسب جيدة ومعقولة في أول شهر من التطبيق.

وقال " نطمح أن تقل نسب التأخر لأقل من 10 في المائة قبل نهاية العام الجاري، علاوة على التوسع في تسهيل الخدمات مثل أتمتة دخول الشاحنات وخروجها بشكل إلكتروني".