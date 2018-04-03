تطور الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «1 من 2»

عالم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد ازدهارا ملحوظا. وحظي العدد المتزايد من حاضنات المشاريع في بيروت ورام الله وغزة إلى القاهرة والدار البيضاء بالتقدير الذي تجاوز حدود المنطقة. ففريقنا في برنامج الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعكف على دراسة الاتجاهات الناشئة، ومن الواضح أن ثمة عاملا مشتركا بينها: الثورة القادمة ستبدو مختلفة تماما والشابات سيتصدرن حركة الابتكار، مثل الذكاء الصناعي.

ومما يثير الدهشة، أن مؤشر منظومة الشركات الناشئة الجديد يظهر كيف أن كلا من مدينتي تونس وعمان تتصدران منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بناء على تقييم رأس المال البشري المتاح، وحيوية المشهد على صعيد الشركات الناشئة، والبنية التحتية المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمناخ العام المواتي، وإمكانية دخول السوق العالمية.

الاتجاه الأول: الشابات في صدارة هذا الاتجاه المتنامي، حيث إنهن يستكشفن سلاسل القيمة الجديدة ويوسعن نصيبهن في السوق. في الواقع، وحسبما أشار تقرير ريادة الأعمال للنساء، فإن فرص تقدم رائدات الأعمال في المنطقة بحلول مبتكرة تزيد بنسبة 60 في المائة عن نظرائهن من الرجال، بينما تحقق 30 في المائة منهن وصولا عالميا ـــ ليتفوقن مرة أخرى على الشركات التي يقودها الرجال. والسبب في هذا بسيط ـــ فالشابات يقدن الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والمال والترفيه، مثل شركة مسموع، المنتج الأول للكتاب العربي المسموع من مقرها المباشر في عمان. أو خذ على سبيل المثال شركة مرحبا أطفال العالم، وهو برنامج للتشفير أسسته حنان خضر وساعد في تعليم 35 ألف طفل في المدارس الأردنية الابتدائية الحكومية ما يتيح لهم استخدام تفكيرهم التحليلي وحل المسائل والابتكار ــــ وهي مهارات تساعد في بناء حياة ناجحة.

الاتجاه الثاني: تتصدر العديد من الشركات الناشئة التي تقودها النساء مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية. شاركت كل من سلمى بن عكشة ومريم نادي في تأسيس شركة الحلول البديلة المغربية للمصنعين، التي تستخدم مخلفات أشجار النخيل من محصول التمر لإنتاج الألواح والأثاث الخشبي. وشركة آبفيوز Fuse -Up التي تروج لمنتجات الموضة والمشاريع الاجتماعية هي من شركات الأثر الاجتماعي التي أسستها مصممتان مصريتان شابتان، هما يارا ياسين ورانيا رفيع اللتان كانتا من بين الفائزين في مسابقة نحن شمال إفريقيا والشرق الأوسط We MENA التي نظمها البنك الدولي أخيرا. وتنتج شركتهما الحقائب المصنعة من مواد معاد تدويرها من القاهرة بالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية. هذه مجرد أمثلة، وهناك شركات تقودها النساء في كل مكان!

الاتجاه الثالث: البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين تتعرض لكثير من الضغوط - وقد استطاعت رائدات الأعمال أن يحولن هذه الأوضاع إلى فرص. إلين سارة شابة ذات جذور لبنانية تقف خلف شركة نتكلم الناشئة التي تدعم اقتصاد الوظائف المؤقتة لتوفير فرص عمل للاجئين السوريين عبر الإنترنت. وفي لبنان والأردن، تدعم مبادرة حلول من أجل توظيف الشباب التي أطلقها البنك الدولي برنامج لتوظيف الشباب يركز على توليد وظائف رقمية، وتدريب رواد الأعمال، مع ضرورة ربط الشباب المحروم في المناطق الريفية بالاقتصاد الرقمي.