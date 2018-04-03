«ماسك» توقع عقد بناء مشروع المصانع الجاهزة في جدة «منتجون»

في إطار خططها التوسعية في مجال تشييد المصانع داخل المدن الصناعية في المملكة.. وقعت شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده "ماسك" ممثلة برئيسها التنفيذي إحسان عباس بافقيه عقدا مع الشركة الفنية المتميزة للإعمار وذلك لبناء مشروع المصانع الجاهزة في مدينة جدة "منتجون" الذي سيوفر أكثر من 120 وحدة مصانع جاهزة للاستخدام بمساحات متنوعة تلبي احتياجات جميع المصنعين، إضافة إلى بناء مسجد داخل المشروع بمساحة 600 متر في موقع متميز داخل المشروع وقريب من الخطوط السريعة، مع بناء مقار ملائمة للمكاتب التي تقدم الخدمات اللوجستية للمصانع.

وأوضح إحسان بافقيه الرئيس التنفيذي لـ"ماسك" في تصريح صحافي بهذه المناسبة أن المشروع يقع داخل المدينة الصناعية الثانية في جدة على الطريق الساحلي الذي يربط منطقة مكة المكرمة بالمنطقة الجنوبية والقريب من ميناء جدة الإسلامي وتبلغ مساحة الأرض الإجمالية 133.120م2 جاءت على ثلاث قطع ستشتمل على المصانع والمواقف والشوارع الداخلية للمشروع.

وأكد إحسان بافقيه على أنه قد روعي في هذا المشروع توفير جميع خطوط وشبكات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف وتليفونات، إضافة إلى مساحة للمكاتب داخل كل مصنع لا تقل عن 90 مترا مسطحا وأيضا تخصيص مواقف خاصة لكل مصنع تتسع لأكثر من عشر سيارات موضحا أنه سيتم تسليم المصنع للمستأجرين كامل التشطيب وجاهزا للاستخدام فورا.

الجدير بالذكر أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى في 2019 وتنتهي المرحلة الثالثة في 2020 بإذن الله تعالى.