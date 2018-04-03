افتتاح معرض حرف وتصاميم

افتتحت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز معرض حرف وتصاميم وذلك في فندق رفال كمبنيسكي في الرياض حيث هدف المعرض إلى بناء استراتيجيات التسوق والترويج للمنتجات المبتكرة من خلال فريق من الخبراء والمهنيين الذين يسعون إلى مساعدة العملاء في كل خطوة على الطريق لتعزيز فرص نجاحهم حيث يعتبر المعرض منصة فريدة من نوعها تستقطب الأفراد والمستهلكين مع صاحبات الأعمال لدعم أصحاب المؤسسات المحلية والخليجية لعرض المنتجات على أعداد كبيرة من المستهلكين وتعريفهم بالثروات الوطنية لدعمها وتطويرها. ويهدف المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام إلى جذب المستثمرات من دول مجلس التعاون الخليجي من قطاع الأعمال، وعرض نوادر الإنتاج الإبداعي من منتجات الأزياء والمجوهرات والهدايا والديكور والضيافة العربية الأصيلة وتعريف الزائرات بالثروات الوطنية والإقليمية والخليجية، بمشاركة خبيرات ومتخصصات في مجال الحرف والتصاميم على مختلف أنواعها التي تهم الأسرة الخليجية وتحث على الإنجاز والتطور في المجتمع. ويعد المعرض معرضا نسائيا متكاملا، تسعى من خلاله المشاركات إلى تشجيع الصناعات الخليجية في دول المجلس للتنافس عالميا، وإيصال أعمالهن إلى أكبر شريحة من المجتمع السعودي وتطوير المنتجات الخليجية لتتوافق مع احتياجات السوق المحلية.

ومن الجدير ذكره أن المعرض استقطب أكبر وأهم الأسماء من رائدات الأعمال الخليجيات، وشهد حضور عدد من كبار الشخصيات النسائية السعودية والخليجية وشخصيات تتميز بالإبداع والتي تهدف إلى تسليط الضوء عليهن وعلى إبداعهن الفكري المتميز، صرحت بذلك الدكتورة جواهر العبد العال رئيسة اللجنة الإعلامية التطوعية لمعرض حرف وتصاميم. ومن خلال المعرض تم لقاء مع الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز راعية المعرض حيث صرحت قائلة: " إن أعمال البنات الخليجيات شيء يدعو للفخر، والاعتزاز ولفت انتباهي التصاميم العصرية الخليجية الجميلة بما فيها من عراقة الماضي، وكل المنتجات تعكس الذوق الرفيع للمرأة الخليجية. والحقيقة أعجبت بهذه المنتجات التي صممتها وصنعتها أيد خليجية محترفة. أتمنى لهن التوفيق والنجاح، ويسعدني أن أشكر جميع القائمات على هذا المعرض وعلى حسن التنظيم واختيارهم للفرق المشاركة. ولفت نظري مركز التأهيل الشامل لما يحتويه من إبداع وأعمال فنية رائعة". وفي لقاء مع سارة الراشد إحدى المنظمات والمصممات لمعرض حرف وتصاميم حيث قالت: نحن سعداء جدا بتنظيم هذا المعرض.



وهذه هي النسخة الثانية للمعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام للنساء فقط. وقد تم التركيز على المنتجات الخليجية حيث لدينا لجنة تختار التصاميم العالية الجودة من مجوهرات وملابس وقطع حرفية. وهو معرض سنوي يقام كل عام قبل شهر رمضان لكي يتاح للأسر شراء المستلزمات الرمضانية التي يحتوي عليها المعرض.