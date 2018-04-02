انتاج النفط في البرازيل في فبراير يستقر عند 2.6 مليون برميل

قالت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في البرازيل اليوم الاثنين إن انتاج البلاد من النفط الخام في فبراير شباط بلغ في المتوسط 2.617 مليون برميل يوميا بلا تغير يذكر عن الشهر السابق، لكنه منخفض من 2.2 مليون برميل يوميا في فبراير 2017 .

وأضافت الهيئة في تقرير شهري أن انتاج الغاز الطبيعي الشهر الماضي بلغ في المتوسط 110 ملايين متر مكعب يوميا بانخفاض 2.3 بالمئة عن يناير كانون الثاني، لكنه مرتفع 3 بالمئة عن مستواه في فبراير شباط 2017 .