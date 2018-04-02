أكثر من ربع أطباء أثينا عاطلون

تسببت الأزمة المالية العنيفة في اليونان وما صاحبها من تدابير تقشفية في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد إلى مستويات قياسية، وكان الأطباء من بين الفئات التي تأثرت بقوة بهذه التداعيات.

وخلال مؤتمر صحفي، قال جيورجوس باتوليس رئيس رابطة الأطباء في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الاثنين أن 28% من الأطباء في المحيط الكبير لأثينا عاطلون عن العمل أو يعملون بشكل جزئي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في اليونان وصل في الوقت الراهن إلى 1ر21%، وهو المعدل الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف باتوليس أنه لهذا السبب فإن عدد الأطباء الذين أنهوا أوراقهم للهجرة خارج البلاد بلغ 281 طبيبا منذ بداية العام، وتصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا المقاصد التي يرغب هؤلاء الأطباء في الهجرة إليها.

ووصل متوسط عدد الأطباء المهاجرين من محيط أثينا وحده، 1500 طبيب خلال السنوات الخمس الماضية، وحسب تقديرات روابط الأطباء، فإن إجمالي عدد الأطباء المهاجرين من البلاد منذ عام 2007، يتراوح بين 12 إلى 18 ألف، غير أنه لم يصدر عن مصادر رسمية عدد لهؤلاء الأطباء.

ولم يتم تعيين أطباء أو أطقم مستشفيات تقريبا خلال السنوات الست الماضية بسبب الأزمة المالية العنيفة، ووفقا لرابطة أطباء اليونان، فإن هناك نحو 6000 وظيفة شاغرة للأطباء.