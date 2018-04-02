السيسي يفوز بولاية ثانية بنسبة 97%

فاز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الاصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة، قال لاشين ابراهيم رئيس الهيئة أن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات داخل وخارج البلاد بلغ 24 مليونا و 254 الفا و 152 ناخبا بنسبة مشاركة 41%، لافتا الى ان نسبة الأصوات الصحيحة منها بلغت 92,7%.

ووصف ابراهيم الانتخابات بأنها كانت "ملحمة في حب مصر".

وقال "وقف المصريون صفوفا امام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها وادلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي 21 مليونا و835 الفا و387 صوتا، بحسب ما قال ابراهيم.

في المقابل، بلغ عدد الاصوات غير المعترف بها مليونا و 762 الف صوت نسبتها 7,27% من جملة الأصوات، فيما حصد خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات الصحيحة.

وفي مداخلة هاتفية مساء الاربعاء الماضي آخر ايام الاقتراع، قال موسى للاعلامي المصري المؤيد للحكومة أحمد موسى على القناة الفضائية الخاصة صدى البلد "كنت اتمنى ان أصل لنحو 10%"، معتبرا ان تقديرات النتيجة تدل على "شعبية كبيرة وجارفة للرئيس السيسي".

وبلغت قاعدة الناخبين المسجلين في مصر 59 مليون ناخب موزعين على 13 الفا و687 لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية، بحسب بيانات الهيئة.