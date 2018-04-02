ارتفاع صادرات الغاز الروسية 6.6 % على أساس سنوي في الربع الأول

قالت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم اليوم الاثنين إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق، من بينها تركيا، بلغت 54.4 مليار متر مكعب في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 6.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إنتاج الغاز في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 5.4 بالمئة إلى 133.8 مليار متر مكعب، من بينها 46.5 مليار متر مكعب في مارس آذار، وهو أعلى مستوى للإنتاج لذلك الشهر في ست سنوات، بسبب برودة الطقس.