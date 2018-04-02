الاتحاد الأوروبي يقدم 180 مليون يورو لليونان للمساعدة في دمج المهاجرين

قدمت المفوضية الأوروبية 180 مليون يورو (222 مليون دولار) إضافية لليونان كمساعدات طارئة لتحسين اندماج المهاجرين في المجتمع اليوناني.

والأموال مخصصة لأماكن إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء في المناطق العمرانية، حسبما أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بعد اجتماع بين المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدز ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في أثينا.

وقال ستيليانيدز، وفقا لبيان اصدره الاتحاد الأوروبي : "نواصل الوفاء بالتزامنا القوي لمساعدة اللاجئين في اليونان في أن يحظوا بعيشة أمنة وطبيعية و محترمة وتسهيل اندماجهم في الاقتصاد والمجتمع المحليين".

وإلى جانب إيطاليا، تتحمل اليونان العبء الأكبر لأزمة الهجرة بالاتحاد الأوروبي، التي أصبحت حادة في .2015 ووصل أكثر من مليون شخص أوروبا من تركيا عبر جزر أيجة اليونانية والبر الرئيسي اليوناني ودول البلقان قبل أن تغلق دول البلقان حدودها.