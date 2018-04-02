تراجع مؤشر مديري التوريدات للقطاع الصناعي الأمريكي في مارس

أظهرت بيانات اليوم الاثنين تراجع مؤشر معهد مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى 59.3 في مارس آذار من 60.8 في فبراير.

كان متوسط توقعات المحللين أن يهبط المؤشر إلى 60.

وارتفع مؤشر الأسعار الفرعي إلى 78.1 في مارس آذار، وهو أعلى مستوى للأسعار المدفوعة منذ أبريل نيسان 2011، من 74.2 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات لقراءة قدرها 72.6.

لكن مؤشر طلبيات التوريد الجديدة تراجع إلى 61.9 من 64.2 في فبراير مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس آب في حين انخفض مؤشر التوظيف إلى 57.3 في مارس آذار من 59.7.

من ناحية أخرى سجل مؤشر ماركت لمديري مشتريات القطاع 55.6 في قراءته النهائية لشهر مارس آذار انخفاضا من 55.7 في القراءة الأولية لكن صعودا من 55.3 في فبراير.

والمؤشر بذلك عند أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2018.

وتراجع مؤشر التوظيف إلى 54.7 من 55.6 في القراءة الأولية ومن 55.0 في الشهر السابق.

وبلغ مؤشر الإنتاج 55.2 في مارس آذار مقارنة مع قراءة أولية 55.2 ومقابل 55.5 في فبراير.

