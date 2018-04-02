إنتاج روسيا النفطي يسجل أعلى مستوى في 11 شهرا خلال مارس

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج البلاد من النفط قليلا في مارس آذار إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 10.97 مليون برميل يوميا، متجاوزا بذلك الحصة التي يوجبها اتفاق تقييد الإمدادات.

وهذه هي أول زيادة في الإنتاج الروسي منذ ديسمبر كانون الأول، وأعلى مستوى في الإنتاج منذ ضخ 11 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان 2017.

وارتفع إنتاج مارس آذار من 10.95 مليون برميل يوميا في فبراير شباط. وبالطن، بلغ إجمالي حجم الإنتاج 46.39 مليون طن مقارنة مع 41.836 مليون طن في فبراير شباط.

وبلغ حجم صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في مارس آذار 4.163 مليون برميل يوميا، بارتفاع طفيف عن 4.162 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

وتعهدت موسكو بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا من مستوى 11.247 مليون برميل يوميا الذي يستند إلى إنتاجها في أكتوبر تشرين الأول 2016، وذلك في اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويستمر الاتفاق الحالي حتى نهاية عام 2018.

كانت دول أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للخام اتفقت على تقييد الإمدادات اعتبارا من يناير كانون الثاني 2017 من أجل رفع الأسعار التي هوت من فوق 110 دولارات للبرميل في 2014 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في عام 2016.

ويجري تداول النفط حاليا دون مستوى 70 دولارا للبرميل بقليل.

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة، فإن روسنفت أكبر شركة نفط روسية ولوك أويل التي تحتل المرتبة الثانية بعدها زادتا إنتاجهما بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع فبراير شباط.