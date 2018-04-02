الذهب يرتفع مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وفي ظل تجدد التوترات بشأن حرب تجارية إثر فرض الصين رسوما إضافية علي منتجات أمريكية ردا علي الرسوم الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب.

وبعد أن انخفض الذهب في المعاملات الفورية على مدى الجلسات الثلاث الماضية صعد اليوم 0.5 بالمئة إلى 1331.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش.

وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 بالمئة على 128 منتجا أمريكيا من بينها لحوم الخنازير المجمدة بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة.

وسيبدأ سريان الرسوم الجديدة اليوم وهي تماثل قائمة بتعريفات محتملة على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار نشرتها الصين في 23 مارس آذار.

وقال يوتشي ايكيميزو من بنك اي.سي.بي.سي ستاندرد في طوكيو "الحرب التجارية مستمرة وتتفاقم وربما تكون سببا لبيع الناس الدولار وشراء الذهب".

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة إلى 89.929.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1334.90 دولار للأوقية.

وفقد الذهب 1.7 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر كانون الأول ولكن المعدن حقق مكاسب 1.7 بالمئة في الربع الأول ليسجل مكاسب للفصل الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 16.45 دولار. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 935 دولارا للأوقية بعدما نزل لأقل مستوى منذ نهاية ديسمبر كانون الأول في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة عند 950.55 دولار للأوقية بعدما نزل إلى 938.22 دولار يوم الخميس وهو أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر تشرين الأول.