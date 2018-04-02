معدل النمو السنوي للسكان في السعودية 2.5 % .. والذكور أكثر من الإناث

أجرت الهيئة العامة للإحصاء عددا من المسوحات الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية آخرها مسح الخصائص السكانية 2017 (1438) الذي تم تنفيذه ميدانيا خلال الفترة من 17/8/1438 إلى 22/8/1438 الموافق 14/4/2017 إلى 18/5/2017. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن عدد سكان السعودية وفقا لنتائج مسح الخصائص السكانية 2017 (32.552.336) نسمة مقارنة بـ (31.0742.038) نسمة في المسح الديموغرافي (2016) بمتوسط معدل نمو سنوي (2.52 %) ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (57.48 %) ذكور و (42.52 %) إناث من جملة السكان في عام 2017 (1438) وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كانت نسبة الذكور (57.44 %) والإناث (42.56 %) ويقدر عدد السكان السعوديين وفقا لنتائج المسح (20.064.970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016) وذلك بزيادة مقدارها (343.392) نسمة.

ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته (50.94 %) ذكور (49.06 %) إناث من جملة السكان السعوديون عام 1438 (2017) وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 1437 (2016) حيث نسبة الذكور (50.96 %) والإناث (49.04 %). وبين المفرج أن المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية والتركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان و مستويات الزواج والطلاق للسـكان. على صعيد آخر بدأت الهيئة العامة للإحصاء العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 - 1441 بمشاركة الخبراء والمختصين الذي تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة والخصائص السكنية للمسكن.