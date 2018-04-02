تباطؤ وتيرة نمو النشاط الصناعي للصين

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو النشاط الصناعي في الصين خلال مارس الماضي، إلى أقل مستوى لها منذ 4 أشهر.

وبحسب تقرير "كايشين للتصنيع العام في الصين" فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال مارس الماضي إلى 51 نقطة مقابل 6ر51 نقطة في فبراير الماضي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ نوفمبر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكر التقرير أن وتيرة استغناء المصانع عن العمال وصلت إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر، في محاولة لخفض النفقات، مع استمرار "الضعف النسبي" للطلب الخارجي على المنتجات الصينية حيث زادت الصادرات بنسبة بسيطة.

وكتب "شينج شينج شونج" مدير إدارة التحليل الاقتصادي الكلي في مؤسسة "سي.إي.بي.إم جروب" في التقرير الصادر اليوم إنه في حين تراجعت قوة ضعف قطاع التصنيع خلال مارس الحالي، فإن هذا التراجع جاء "بوتيرة ضعيفة".

كان مكتب الإحصاء الوطني الصيني قد أصدر يوم السبت الماضي مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين حيث سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا بمقدار 2ر1 نقطة مئوية عن شباط/فبراير الماضي ليصل إلى 5ر51 نقطة.