نقابات طياري إير فرانس تدعو لجولة إضرابات جديدة في 10 و11 أبريل

دعت ثلاث نقابات لطياري شركة إير فرانس يوم الأحد إلى جولة جديدة من الإضرابات يومي 10 و11 أبريل نيسان، بعد موجة إضرابات تم التخطيط لها بالفعل في الفترة بين الثالث والسابع من الشهر نفسه.

وقالت النقابات الثلاث في بيان إنها تخطط للإضراب الجديد بعدما رفضت الإدارة النظر في طلباتها لزيادة الأجور في المحادثات الأخيرة.

كانت إدارة إير فرانس قالت إن مطالب النقابات بزيادة ستة بالمئة في الأجور قد تنذر بتقويض خططها للنمو. وتضررت شركة الطيران جراء سلسلة إضرابات في مارس آذار.